Cuando Maradona estuvo a un paso del Olympique de Marsella: "¿Vendréis a por mis Ferrari?"

Todo comenzó como un coqueteo y acabó como un traspaso que estuvo a punto de llevarse acabo. La historia de Diego Armando Maradona podría haber sido muy diferente si en 1989 hubiera abandonado el equipo para irse al gran Olympique de Marsella que estaba construyendo Bernard Tapie y que acabaría conquistando una Champions League y llegando a la final de otra.

'L'Équipe' rememoró aquel traspaso frustrado con motivo del fallecimiento reciente de Michel Hidalgo, entonces director deportivo de la entidad gala.

Todo comenzó con una llamada del agente Míchel Basilevich al propio Hidalgo en 1989. Basilevich le ofreció al '10', pero Hidalgo no se lo creía. Ante la insistencia, terminó por hablar con Tapie, quien estaba como loco por fichar al argentino.

Para hacerse con Diego, además de pagarle un buen sueldo, el OM tenía que convencer al presidente del equipo italiano, duro como una roca, y esquivar a la Camorra napolitana, que estaba muy directamente relacionada con el jugador.

Una vez aseguró que no le iba a pasar nada en Italia, Hidalgo viajó para convencer a Maradona. El crack estaba en su enorme casa, pero más pendiente de sus pequeñas por una sesión de fotos que otra cosa: "Venía con nosotros unos cinco minutos y se iba una hora".

En una segunda reunión, todo parecía encaminarse e incluso Tapie le ofreció doblar su sueldo en Marsella, pero Ferlaino se opuso al traspaso e incluso llamó a la UEFA para que parara los pies al francés.

Maradona se vio en Marsella e incluso bromeó con Hidalgo: "Me lanzó las llaves del coche y me dijo: '¿Vendrás a buscar mis Ferrari?'. Me hubiera arrastrado a cuatro patas con Tapie si lo hubiera pedido".

Las palabras de Ferlaino poco después acabaron con el intento de traspaso: "Maradona se quedará en Nápoles mientras yo quiera que se quede en Nápoles". Y el equipo ganó el 'Scudetto' y el Olympique pudo construir el que fue uno de los mejores equipos de Europa en la última década del pasado siglo.