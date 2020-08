"Cuando me lesioné pensé que estaba muerto, lloré toda la noche"

No fue el mejor partido de Mbappé, pero el francés fue un dolor de cabeza para el RB Leipzig en el 0-3 del PSG en semifinales. Llegó justo para unos minutos frente al Atalanta en cuartos y sí disputó los 90 minutos ante los germanos. Tras el pitido final, el atacante repasó esas semanas tan duras al ver que, con su pasada lesión, podía perderse esta fase final de la Champions.

"Cuando me lesioné contra el Saint-Étinne creía que había muerto. Estuve llorando toda la noche. Estaba muy mal y no quise hablar con el resto para no mostrarles cómo estaba aquel día. No fue una lesión muy grave, por ello quiero dejarlo todo en el terreno de juego en la final del domingo", aseguró Mbappé en sus palabras a 'RTL'.

Se especuló con que no iba a llegar a la cita frente al Atalanta y de hecho solo entró en la segunda mitad, pero fue clave para la remontada de los franceses y ese pase a las semifinales. Con el triunfo ante el RB Leipzig, el sueño del galo está a solo un paso.

"Tengo los mismos sentimientos que cuando alcanzamos la final del Mundial en 2018. Hemos creado un grupo en el que cada uno aporta cosas. Es más fácil correr para un compañero al que aprecias. No sé si nos hizo ganar, pero desde luego que ayudó a conseguirlo", sorprendió.

Un punto positivo para Thomas Tuchel, con el que tuvo sus riñas en el pasado pero que parece haber conformado un grupo en el que todos creen. Ahora, la 'Orejona' está muy cerca de caer en París.