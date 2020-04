"Cuando me pidió salir al Barça supe que nada podía hacer"

Klopp charló con Guillem Balagué en 'Pure Football Podcast', y explicó los detalles y pormenores del traspaso de Coutinho al Barcelona, en el mercado invernal de 2018.

El técnico alemán aseguró no haber puesto trabas a la salida del brasileño. "Realmente respeté la decisión de Phil desde el primer segundo",explicó.

"No es que lo hiciera todo el tiempo, pero sentí 'oh wow', eso podría ser difícil", afirmó. Fue en ese momento cuando todo cambió, y Klopp fue consciente de que no lograría retener a su jugador.

No le podía negar ese deseo. "Firmamos un nuevo contrato semanas antes, pero tenía claro que no me habría pedido ningún otro club, pero para este club, no había ninguna posibilidad", dijo refiriéndose al Barcelona.

Reconoció, eso sí, que le presionó para que no saliese el verano anterior. "Tuvimos que ser duros en el verano porque no teníamos otra solución. Perdimos a Adam Lallana, así que en ese momento habríamos perdido dos jugadores", relató.

"Nuestro problema no lo podíamos resolver en el mercado de transferencias", apuntó también. Y es que Lallana se rompió poco antes de que comenzase la temporada, dejando a los 'reds' sin margen de maniobra.

Aseguró que Coutinho fue comprensivo entonces. "Él estaba abierto a quedarse, y eso fue realmente genial", afirmó Klopp.

"Por eso había que ser justo con él en la siguiente ventana y permitirle que saliera", añadió. Lo que Klopp no esperaba es que esa ventana fuera la de enero, y no la del verano de 2018.