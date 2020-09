"Cuando me retire diré que entrené a Cristiano, Bale, Ramos... y a Kroos"

Dirigir al Real Madrid permite a los entrenadores poder dirigir a algunos de los mejores futbolistas del mundo, y Zinedine Zidane es consciente de ello.

El técnico francés hizo un repaso a su todavía incipiente carrera y alabó la figura de Toni Kroos no solo dentro de los terrenos de juego sino también en el vestuario del conjunto madridista.

"Toni no habla, es un chico muy callado y reservado, pero cuando lo hace es porque toca. Y habla a cualquiera: entrenador, directivos, compañeros... no se corta. He visto muchas discusiones en las que su participación ha acabado siendo clave", dijo Zidane en 'Real France'.

El galo solo dejó buenas palabras para el centrocampista germano. "No es ninguno de los cuatro capitanes, pero por muchas cosas, en el fondo lo es. En el campo hace gala de una autoridad innata", añadió.

"Es tan bueno que podría jugar como '6', como centrocampista puro, como volante e incluso como '10'. Tú le pones y él se amolda. Su principal virtud es la serenidad. No se pone nervioso y le encanta tanto llegar para disparar desde lejos como dar un pase atrás que propicie un tiro plano. Me resulta fascinante la facilidad con la que juega con ambas piernas. Podrías llegar a pensar que es zurdo natural", explicó el entrenador del Real Madrid sobre Kroos.

Zidane se sintió halagado de poder llevarlo. "Cuando llegué estaba realmente feliz de ser el entrenador de Kroos. Es verdad, cuando me retire podré decir que entrené a Cristiano, Bale, Modric, Ramos... pero también a Toni Kroos. Hablar de él es hablar de alguien extraordinario", sentenció.