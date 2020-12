"Cuando me vaya, se sabrá la verdad": ¿adiós del Papu Gómez al Atalanta?

La bola se sigue haciendo cada día más y más grande en el Atalanta. Días antes de jugarse el pase a octavos de final de la Champions con el Ajax, Gasperini discutió con el Papu Gómez, Josip Ilicic se puso de parte del argentino y el vestuario se dividió, provocando una situación difícil de digerir.

Se habló incluso de la dimisión del técnico, quien había llevado al Atalanta a lo más alto, después de lo sucedido. Desde Italia se habla de desacuerdo por una decisión táctica, algo que pareció apoyar el propio Gasperini en su última rueda de prensa, donde reconoció los problemas.

"No sé cómo se superará lo acontecido. Yo busco lo mejor para el equipo y Gómez es un gran jugador, nunca he tenido dudas sobre esto. No se trata de resultados, se trata de qué hacer en el futuro", dijo el preparador del club de Bérgamo el domingo tras derrotar a la Fiorentina.

En ese partido, el Papu Gómez no jugó un solo minuto. Y este lunes explotó contenidamente a través de las redes sociales. El argentino dijo no tener "ningún modo" de defenderse, por lo que subió una historia a Instagram en la que trató el asunto con un mensaje algo críptico.

"Queridos 'tifosi' del Atalanta, les escribo por aquí porque no tengo ningún modo de defenderme y de hablar con vosotros. Solo quiero deciros que cuando me vaya se sabrá toda la verdad. Vosotros me conocéis y sabéis la persona que soy. Os quiero mucho, vuestro capitán", escribió.

¿Significa esto que se marchará del club? ¿La reconciliación es imposible? Lo escrito por el Papu evidencia que la tensión es máxima en el Atalanta, y las palabras de Gasperini, quien dijo que "las decisiones duras las tomará el club", también hacen ver que el reencuentro es muy difícil.