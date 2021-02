Cuando Mendy rozó el retiro: "El médico me dijo que el fútbol había terminado para mí"

Mendy, actual protagonista en la escuadra de Zinedine Zidane en el Real Madrid, habló de la eliminatoria de Champions League ante el Atalanta que el conjunto tiene por delante en una entrevista con la UEFA. De paso, comentó el episodio más trágico de su carrera: rozó el retiro.

"Es una gran historia. Pasé por un momento difícil, pero salí bien. Pasé siete años en el PSG, empecé con el Sub 11 y me lesioné antes de ingresar en la academia. Tenía artritis en la cadera y tuve una infección, así que tuve que operarme y estuve mucho tiempo en el hospital", empezó relatando.

"Allí estuve enyesado dos o tres meses. Cuando me operaron, el médico vino a verme y me dijo que el fútbol había terminado para mí. Llegó incluso a hablar de una amputación. Tuve que estar en una silla de ruedas bastante tiempo, más tarde con muletas y luego tuve que aprender a caminar de nuevo", continuó.

Mendy reconoció que, pese a lo difícil de la situación, nunca llegó a pensar en no volver a jugar al fútbol: "Me llevaron de un lado a otro, pero pensé que podría volver a caminar de inmediato. Lo intenté, me bajé de la silla y me caí enseguida. No me quedaba energía en las piernas porque no había caminado y mis piernas no se habían movido en mucho tiempo".

"Pese a ello, siempre pensé que el fútbol no había terminado para mí y les dije a todos que iba a volver. La mayoría de la gente pensaba que era imposible, pero aprendí a caminar de nuevo y jugué con dolor en la cadera durante aproximadamente un año y medio. Fui nombrado el mejor lateral izquierdo dos años seguidos. Así que sinceramente me ha ido bien", concluyó.