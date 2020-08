Cuando Modric pudo ser 'blue' y no 'merengue'

El croata Luka Modric se convirtió en el Real Madrid en uno de los mejores jugadores del planeta. Llegó, ganó títulos e incluso alcanzó la final del Mundial con Croacia, lo que le permitió ganar el Balón de Oro.

Sin embargo, su historia pudo ser muy diferente. 'The Guardian', que hace referencia a un fragmento de la autobiografía del balcánico, desveló que casi acaba en el Chelsea en lugar de en el Real Madrid.

"Conocer a Roman Abramovich en su yate fue emocionante. Cuando terminó la temporada 2010-11 de la Premier League, estaba listo para irme de vacaciones, pero no duró mucho, ya que mis agentes, Vlado Lemi y Davor Urkovi, me transmitieron el deseo del Chelsea de ficharme. Parecía que me trasladaría a Stamford Bridge. Veía bien la idea de ir allí", recordó Luka.

"Vanja y yo tomamos un avión privado de Zadar a Cannes. Una furgoneta con cristales tintados nos llevó a Niza. Allí nos recogió la seguridad de Roman Abramovich. Subimos a una lancha y nos llevaron al yate del propietario del Chelsea", prosiguió el centrocampista.

Modric reconoció que quería irse a un equipo mejor que el Tottenham, pero tenía dudas de que Daniel Levy estuviera preparado. "Mi sensación era que era hora de cambiar de equipo: quería pelear por trofeos y ganar títulos. '¿Crees que el Tottenham se resistirá?', pregunto Roman. 'Creo que va a sert difícil', le dije", rememoró el croata, que volvió a la pretemporada y reconoció su deseo de marcharse.

"No hubo palabras duras ni insultos, pero Levy me reprendió por decir públicamente que quería irme. Luego, durante la temporada, tuve un par de reuniones con él. Vino a mi casa a convencerme de que renovara otra vez, pero terminó diciéndome que me dejaría ir a un club como el Real Madrid", concluyó Luka.