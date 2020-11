Cuando Mou hacía de entrenador con nueve años pese a ser solo un recogepelotas

José Mourinho nació para ser entrenador. En su particular manera de entender el fútbol y con el 'show' que siempre le precede, 'The Special One' charló con Audi y recordó una de esas anécdotas que nunca olvidará. Cuando todavía era solo un niño.

Mou es el técnico que ha marcado la carrera de muchos futbolistas, pero... ¿quién es el entrenador que le marcó a él? El luso lo dejó bien claro: su padre. La carrera como jugador también influyó, pero desde muy pequeño se encontró con esas tareas tácticas que ahora tanto le apasionan.

"Él se hizo entrenador cuando yo tenía nueve, diez u once años. Entonces yo ya estaba allí con él. Tenía acceso a cosas que la gente normal no puede tener. Yo era recogepelotas, pero antes del partido y en el descanso estaba en el vestuario", recordó.

"Escuchaba lo que el entrenador -su padre- quería. Era un recogepelotas, pero no estaba solo para dar balones. Estaba ahí también para recordar a los jugadores lo que el entrenador les había dicho. Si les decía que cerrase por ahí, yo decía: 'Eh, por qué no cierras'. Por supuesto, no era el mejor entrenador del mundo, pero sí era el mejor padre del mundo", atajó Mou.