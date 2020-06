Cuando Neville se quedó paralizado por un incidente racista en el Bernabéu

En una entrevista con 'The Mirror', el entrenador inglés rescató un desagradable episodio que tuvo que vivir en 2004 y ante el que no supo reaccionar. Hablamos de un incidente racista que ahora se pone de relieve por el asesinato de George Floyd y sus consecuencias.

Todo ocurrió durante un encuentro amistoso entre España e Inglaterra que se disputó en el Santiago Bernabéu y que finalizó 1-0. Durante el choque, desde un sector de la grada se hizo gritos simiescos a Ashley Cole y Wright-Phillips. Aquelló marcó bastante a Neville.

"Es terrible. Me senté al lado de Cole en aquel vestuario español hace tantos años cuando volvimos del campo. Me metí en la ducha, no le dirigí una sola palabra y me fui a dar mis entrevistas, donde seguramente respondí a medias acerca de las preguntas sobre racismo. Luego me subí al autobús, me fui a casa y no lo pensé más. Simplemente, lo acepté, ni siquiera le pregunté que qué tal estaba al final del partido", contó con remordimiento.

Tras aquello, jugadores ingleses se negaron a volver a jugar en España años después, como rememoró Neville: "Voy a serte sincero, lo cierto es que pusimos al mismo nivel el abuso que recibimos por ser jugadores del Manchester United o de Inglaterra que el abuso por motivos raciales. No lo pensamos, simplemente seguimos adelante, algo de lo que estoy arrepentido y avergonzado porque yo formaba parte del organismo de representación de jugadores. Luchaba por sus derechos y, simplemente, no lo hice lo suficiente en aquel caso".