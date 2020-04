Cuando Neymar pudo fichar por Corinthians: "No tienes dinero"

Pudo pasar. Neymar podría haber estado en Corinthians antes de arribar al Barcelona. Su padre lo destapó en unas palabras en el Instagram de Beto Saad. Afirmó que el motivo por el que no se pudo finiquitar la operación fue que su hijo era demasiado caro.

"Es verdad. Le dije a Andrés: 'No tienes dinero' y él me dio un papel: 'Firma aquí'. Está loco (risas). Quería que Neymar se quedara un tiempo en Corinthians y luego fuera a Barcelona", contó el progenitor. Las negociaciones, por ende, no duraron mucho.

¿Y si se hubiera ido a Corinthians? Los brasileños ya eran conscientes de que iba a acabar vistiendo la elástica azulgrana, lo que hubiera sido vital para sacar, por ejemplo, una cláusula de beneficio por futuro traspaso. Con su marcha al PSG, el club habría percibido mucho dinero.

Pero, al fin y al cabo, no es más que una anécdota, algo que jamás se dio. La realidad actual de 'Ney' es la posible segunda parte de su culebrón de regreso al Barcelona en verano. Su padre también habló sobre ello y dejó las puertas abiertas.