"Cuando no se hacen bien las cosas, hay goleadas como las del Bayern..."

Todos en el Barça parecen coincidir. Era necesario que Josep Maria Bartomeu diera un paso a un lado y el club comenzara de cero.

"Necesitábamos cambios, íbamos de mal en peor", dijo Piqué tras ganar el Barça al Dinamo de Kiev en la Champions. "El club lo necesitaba, la tendencia era decreciente", prosiguió.

Y Eder Sarabia, el segundo de Setién cuando este era el técnico azulgrana, le ha dado la razón. El 2-8 que el Bayern les endosó en la máxima competición europea en la pasada edición fue la que terminó con el ciclo.

Para explica lo sucedido, Sarabia se apoyó en las palabras de Piqué. "Hay jugadores como él que lo han explicado bien. Cuando llevas tanto tiempo haciendo mal las cosas, vienen resultados como del Bayern...", analizó en 'Marca'.

"A veces es bueno tocar fondo para levantar la cabeza. Nos tocó a nosotros de por medio. Es una pena que nos pillase ahí, pero no tenemos ningún rencor", prosiguió.

Pese a todo, afirma que no tiene pensadillas con el Bayern por las noches. "Había cosas que no estaban en nuestras manos. Analizas y es indudable que eran mejores, aunque también es que tuvieron un gran día. Nosotros tuvimos ocasiones y el partido pudo ser otro, pero hay que mirar hacia delante", expresó.

Y, con respecto al futuro, pese a haber tenido ese pasado 'culé', Eder Sarabia no le cierra las puertas al Madrid: "¿Si me sentaría algún día en el banquillo? Bueno, bueno... Nos quedamos libres el viernes y no hemos podido pensar todavía en nada", dijo entre risas.

Por el momento, el Madrid no ha llamado a su puerta, pero sí lo habría hecho el Albacete. El conjunto manchego tendría en su lista de candidatos al ex del FC Barcelona.