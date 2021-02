"Cuando Pep quiera volver al Barça, le pondremos la alfombra"

Tres son los candidatos a la presidencia del FC Barcelona: Joan Laporta, Toni Freixa y Víctor Font. Solo uno de ellos tomará posesión del cargo el 7 de marzo, fecha en la que están fijadas las elecciones.

Cada uno de ellos ha presentado ya su proyecto. En el de Freixa, por ejemplo, Lluís Carreras sería el director de fútbol del Barça si es que es nombrado presidente.

Freixa y Lluís Carreras coinciden en algo: tienen un sitio para Pep Guardiola, ahora técnico del City. "No creo que haya que convencerle. El día que se levante y diga: 'quiero ver el sol' y venir otra vez a Barcelona, se le debe abrir la puerta de par en par y ponerle la alfombra", dijo a 'AS'.

"La vuelta de Pep ayudaría en muhcas cosas, teniendo en cuenta que tiene mucho recorrido como entrenador. En un club de la idiosincrasia del Barça, esa figura de 'general manager' que entrene, fiche, ponga al doctor... no. El entrenador del Barça debe entrenar y gestionar", profundizó.

En cuanto a Ronald Koeman, actual técnico del Barça, dijo que Freixa tiene fe ciega en él. "Ahora mismo, el mejor para estar en el banquillo es Koeman", apuntó. Admitió, eso sí, que han hablado con otros técnicos por lo que pueda pasar. "Toni ha participado en conversaciones con otros entrenadores. Siempre hay que tener opciones en la récamara y ya hemos hablado con algunos que podrían entrenar al equipo", expresó.

Se refirió al fichaje de Eric García, que pudo producirse en invierno pero que, finalmente, optaron por dejar para verano, ya que llegará gratis. "Él mismo ha dicho que quiere volver al Barça. Por tanto, está hecho. El Barça lo quiere, pero con matices: cuando venga libre... No te puedes presentar en el vestuario y decir que viene Eric García cuando le has pedido al resto que se baje el sueldo", explicó.

Por último, como no podía ser de otra forma, habló sobre el futuro de Messi en el Barça. "Si quiere seguir o sigue, no será por dinero. Yo creo que va a continuar con nosotros. Es muy difícil marchar de cualquier club, también del Barça, no sabes qué te vas a encontrar. Para hablar de Messi hay que levantarse y hacerle reverencias. ¿Dónde vas a estar mejor que aquí? No creo que decida su futuro en función de quien sea el presidente", finalizó.