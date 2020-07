"Cuando se dieron cuenta de que iba a ser un borracho, me echaron del Madrid"

El Real Madrid ha contado con algunos personajes ilustres de la farándula y la canción española. Julio Iglesias llegó a jugar en la primera plantilla del Real Madrid, al igual que Álvaro Benito. A ambos le retiraron las lesiones.

Pero quien estuvo cerca de ingresar en la cantera del conjunto blanco fue Kiko Rivera. El DJ e hijo de Isabel Pantoja reconoció que llegó a hacer las pruebas para estar en La Fábrica.

"Llegué a hacer las pruebas, pero cuando se dieron cuenta de que iba a ser un borracho empedernido, me echaron. Y era bueno, no era malo", dijo Kiko Rivera en el programa 'Al Toke' de 'UBEAT'.

Se quejó Rivera de que no le "daban posición". "Me dejaban moverme libremente. Me decían: 'Libremente, libremente', y me iba al bar", reconoció junto a los youtubers Papi Gavi y Spursito.

Kiko Rivera es fiel seguidor del Sevilla, pero por la profesión de su madre, cantante, vivió en Madrid. "En el colegio o era del Madrid o del Atleti. Del Rayo había muy poca peña. Con los amiguetes, del Madrid en la época de Hugo Sánchez, Butragueño... En aquella época el Sevilla ni existía", confesó.