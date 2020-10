"Cuando te llama el Atleti te lo tienes que pensar"

José Campaña está viviendo un sueño. El jugador del Levante debutó con la Selección Española Absoluta en el cara a cara amistoso ante Portugal. Ahora, centra su objetivo en el próximo compromiso de 'la Roja', el choque ante Suiza de la Liga de las Naciones.

En una entrevista concedida a 'Radio MARCA', el internacional español comentó: "Estoy viviendo el sueño. El objetivo es que se cuente conmigo para la Eurocopa, Luis Enrique da oportunidades a gente nueva. Hay mucha competencia por un torneo al que todos queremos ir".

Además, también tuvo tiempo de hablar del interés del Atlético de Madrid en su fichaje, que no ha dejado de sonar durante todo el verano: "Está claro que si te llama un equipo así, te lo tienes que pensar. Yo en el Levante he encontrado mi sitio y estoy muy a gusto, pero cuando suenan esos equipos uno quiere crecer deportivamente. Yo creo que a todos nos gusta que esos equipos se fijen uno, yo no soy menos".

Volviendo a la Selección, Campaña recordó cómo vivió su debut: "Luis Enrique me mostró a lo que quería jugar su equipo y que el plan era que estuviera tan suelto como en el Levante. Me dieron la oportunidad de probar a balón parado y eso no me coge de nuevas".

Campaña también se sumó a los elogios hacia Adama Traoré: "Tiene un cuerpo de todo menos de futbolista. Es increíble la masa muscular, el tren inferior y superior que tiene. Forma parte de él y de su físico. Como él dice, sin hacer pesas y con pura genética puede tener ese cuerpo".

Finalmente, dejó claro que no le guarda rencor a Lopetegui: "Son muchas cosas las que pasan en un club y en el fondo le estoy agradecido. Ese año fue el punto de inflexión para acumular una madurez que me ha hecho ser lo que soy. Es jod*** porque un futbolista siempre quiere jugar, pero en parte se lo agradezco, fue lo que me hizo cambiar el chip".

"Donde toco fondo y hago mi punto de inflexión es en Portugal. Recalo ahí porque Lopetegui pensaba que tendría la oportunidad, pero no. A mí me pidió disculpas y yo sabía que había mucha competencia. Bajé un peldaño. Confiaba en mi fútbol para volver a empezar de cero y escalar hasta donde he llegado", sentenció el español.