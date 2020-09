"Cuando te llama el Dépor, la categoría da igual"

Borja Granero, recién llegado del Extremadura, sabe lo que implica jugar en el Deportivo, uno de los rivales a batir en la categoría para todos. Por eso, aseguró que hay que dar un extra en cada cita.

"Seguro que van a ser partidos muy cerrados. Jugar contra el Dépor será una motivación extra y, con todos los respetos, para cada rival será el partido del año. Tenemos que contar con ese hándicap. Los equipos a los que nos enfrentemos querrán hacer su mejor partido", denotó Borja Granero en su presentación.

"Desde el primer momento demostró -el Dépor- que venía a por mí. Mostró ambición en mi fichaje y, cuando te llama el Dépor, independientemente de la categoría, hay que escuchar. Me sentí valorado, se notaba que me conocían. Estoy contento por estar aquí y la categoría me da igual", agregó.

Manuel Mosquera y Pinchi, sus consejeros: "Me dijeron que no lo pensara mucho. Que si tenía la oportunidad de venir, que iba a sentar muy a gusto en la ciudad y en el club. Llevo cinco días aquí y así está siendo. Ahora me toca demostrar que soy el jugador indicado y devolverlo ayudando al equipo".