Cuando te llama Javi Martínez por sorpresa

El jugador del Bayern de Múnich ha sido el elegido para esteblecer conexión a miles de kilómetros. Javi Martínez llamó a varios aficionados chinos para mantener una conversación con todos ellos.

Lo hizo, por supuesto, por sorpresa y todos lo reflejaron en su cara al ver en la videollamada al jugador del Bayern de Múnich. Javi Martínez se interesó por cada uno, a los que hizo varias preguntas.

"China es uno de los países que más me gustaría visitar porque me parece fantástico", dijo el ex del Athletic en una de las conversaciones.

A otro le preguntó que si jugaba al fútbol y este le dijo que sí, que de portero. El futbolista aprovechó para hacerle una broma. "Tienes que estar loco, ya que todos los porteros, como quizás sepas, están un poco locos".

El del Bayern aseguró que le encanta la vida en Múnich y que las bretzel es una de sus comidas favoritas.