"Cuando tenga unos minutos, me meteré a ver qué dicen de Bale en Madrid"

Todo son halagos para Gareth Bale. El 'Expreso de Cardiff' tiene en su bolsillo a la hinchada, el cuerpo técnico y sus compañeros del Tottenham.

Bale anotó en el 2-1 de los 'spurs' ante el Brighton. Mou destacó su gran trabajo y su compromiso con el club. "Es muy inteligente, está con nosotros en este viaje", señaló.

Y dejó, de paso, un dardo a todos los que, cuando jugaba en LaLiga de la mano del Real Madrid, no confiaban en él. "Cuando tenga cinco minutos, me meteré en las webs de Madrid... a ver qué dicen de Bale ahora", dijo con una sonrisa en declaraciones de las que se han hecho eco en España medios como 'Marca', 'AS', o 'El Chiringuito'.

"Él sabe que nos preocupamos por él y sabemos que se preocupa por nosotros. Es la combinación perfecta", enfatizó.