Cuando Ter Stegen luce más que Messi...

El Barcelona del 'Clásico' no fue un mal Barça, pero sí tuvo más cara de Ter Stegen que de Leo Messi. Y cuando eso ocurre, el diagnóstico habla de un mal día en el área propia y de invisibilidad en la contraria. Ese fue el factor diferencial de un partido a veces correcalles y a veces en manos azulgranas.

Puede incluso que el cómputo global de minutos los de Setién fueran mejores. Dispusieron de oportunidades de calado para haberse adelantado en varias ocasiones, especialmente en el tramo final de la primera mitad, en la que emergió un Courtois que completó, con guantes y capa, su mejor 'Clásico.

Griezmann, a las nubes. Arthur a una manopla del belga. Messi fusilando al muñeco. La falta de tino ensució unos minutos en que el equipo catalán horadó al Madrid encontrándole las costuras a la contra.

Pero no llegó ese gol. Hasta entonces, Courtois estaba echando horas extras bajo palos, Ter Stegen aún no había estrenado los guantes. Messi no había sido ni el apago de Nápoles ni el estratosférico del Eibar. Su gesto, eso sí, lucía contrariado tras esa que había perdonado ante Courtois.

El Madrid, redivivo en la reanudación, entró en combustión a la hora de juego. Justo cuando el meta del Barça hizo la parada más bonita del partido. La primera vez que tuvo que actuar de verdad no defraudó.

En esas, Martin Braithwaite debutó en un choque de este calibre. Lo hizo inmerso en plena locura, en una espiral de llegadas que hacía presagiar una oportunidad de él para la heroicidad. Y la tuvo. Llevaba segundos en el campo y encontró un hueco para penetrar por la banda derecha. Esquinado, buscó a Courtois y casi lo sorteó, pero el toque del belga fue suficiente para evitar su ingreso en la gloria. Estuvo a centímetros de convertirse en el Larsson 2.0.

Vinicius cambió el decorado

A la jugada siguiente, sin embargo, Vinicius dio en la diana. Aunque necesitó de un 'pinball' para que el Madrid hallara la manera de batir a Ter Stegen. El rebote en Piqué convirtió una parada segura en la locura de un Bernabéu que ya había prendido la llama del triunfo.

Con el escenario volcado de nuevo, Setién, que llevaba dos victorias seguidas en el Bernabéu, tardó diez minutos en reaccionar. Ansu Fati y Rakitic suplieron a Griezmann y Arthur, quienes se fueron con cara de culpables por las ocasiones que marraron.

No hubo reacción. No hubo Messi. El argentino quedó apocado por Marcelo a pesar de que en sus botas tuvo el empate. La larga carrera del brasileño evitó que definiera en el mano a mano ante Courtois. Como colofón, Mariano, para completar un guion tragicómico, sentenció en semifallo cuando disputaba su decimoquinto minuto del curso.

Y así se escribió un duelo en el que pocos barcelonistas estuvieron al nivel que suelen. Piqué se sumó al sobresaliente de TerStegen, Jordi Alba sorprendió por su gran nivel (hasta que le duró la gasolina) en su regreso y Sergio Busquets confirmó que es de los pocos, si no el único, al que Setién le ha cambiado la cara esta temporada.