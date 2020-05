"Cuando 80.000 personas te pitan, la portería se hace pequeña"

El jugador número 12 juega un papel esencial en un partido de fútbol. La hinchada puede inclinar la balanza a favor o en contra.

Gareth Bale, atacante 'merengue', reconoció que los pitos le pasan factura anímicamente. "Me hacen sentir peor, si te pitan, pierdes la confianza", dijo en el podcast de golf de Erik Anders Lang.

"Cuando fallas una ocasión de gol y te silban, la portería se te hace más pequeña", profundizó Gareth Bale.

Y es que el galés no lo ha pasado muy bien en alguna ocasión: "He tenido a 80.000 personas silbándome en el Bernabéu y te preguntas: '¿Cómo?' No es algo bueno. La primera vez me preguntaba qué estaba pasando".

Gareth Bale asegura que no sabe por qué recibe en ciertas ocasiones los pitos del madridismo. "La gran pregunta es por qué me pitan. Deberían tratar de ayudarme para que lo haga mejor y así ellos estaría felices, pero es lo contrario... Te pitan y te sientes peor, pierdes la confianza y juegas peor... y ellos se enfadan aún más", analizó.

"En fútbol puedes jugar increíble, pero no marcar en cinco partidos, y la gente dice que estás en una racha horrible. Si sabes que has jugado bien, pero la gente dice que no, tu opinión es lo más importante. Lo que digan me da igual", finalizó Bale.

El 'Expreso de Cardiff' ya habló recientemente en este podcast sobre su pasión, el golf: "Curry juega el mismo día del partido y yo no puedo dos días antes".