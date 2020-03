"Cuando todo termine, quizá nos daremos cuenta de que juntos somos más fuertes"

Sergio Canales ha sido uno de los protagonistas de LaLiga Santander en los últimos días por la iniciativa junto a su pareja de la campaña solidaria 'Coronavida'. Con ella, ya extendida a otros clubes como Valencia y Real Sociedad, se busca recaudar fondos con los que ayudar a la lucha contra la pandemia del coronavirus.

En una entrevista para 'Alfinaldelapalmera.com', el centrocampista del Real Betis contó cómo surgió la idea: "Se dio cuando en los primeros días nos dimos cuenta de la situación. En principio lo íbamos a hacer mi mujer y yo con la familia, buscar alguna situación que necesitara ayuda. Luego, dándole una vuelta, decidí hablar con el equipo. Era más fácil que pudiéramos llegar a más gente. Luego vino el salto para llegar a más personas todavía, de ahí el contacto con el Valencia y la Real Sociedad. Lo importante es que podamos ayudar".

"Creo que muchas veces eres ejemplo en el campo. El poder que tienes por tu trabajo hay que aprovecharlo. Todo el mundo tiene que sacar la parte más humana y ayudar", añadió Canales.

El futbolista bético mostró su preocupación ante estos días que van a cambiar a todos: "Muchas veces ves algo que te llega al corazón y te dura tres días o se te olvida. Creo que lo de ahora está llegando mucho más allá. Está cambiando tu vida durante mucho tiempo. El peligro de que quizás no somos tan fuertes respecto a otras cosas que no controlamos. Cuando termine igual nos damos cuenta de que juntos somos más fuertes. Mirar por lo demás y no solo por uno mismo".

Preguntado por el regreso de la competición, Canales incidió en que esta no es la prioridad: "Lo primero es que el fútbol, ahora mismo, es secundario. Es lo último, obviamente. Luego, en la medida de lo posible, soy partidario de acabar la competición. Si me llegas a decir esto en la jornada 15 o 17, bueno, pero a estas alturas... Lo primero es la salud, pero si se puede soy partidario de jugarla".

Finalmente, Canales envió un mensaje a los aficionados del Betis: "Os echamos de menos, creo que todos los jugadores soñamos cada noche con volver a jugar en el Benito Villamarín lleno disfrutando nosotros de vosotros y vosotros de nosotros. Que no vamos a parar, vamos a seguir trabajando y con la mentalidad puesta en que si se reanuda ir a por todas. Que estéis en casa, que es muy importante y que, sobre todo, estéis bien de salud".