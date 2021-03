Cuando Van Nistelrooy se jugaba la Bota de Oro y Ferguson le dejó sin convocar

Pocos castigos hay más duros que privar a un delantero de marcar goles. Van Nistelrooy lo vivió en primera persona cuando jugaba en el Manchester United bajo las órdenes de Ferguson. De leyenda a leyenda, el neerlandés contó la historia en la serie de Youtube 'Vibe with Wife', de Rio Ferdinand.

"Admiraba mucho a Henry, estudiaba su juego. Quería competir con él para mejorarme a mí mismo. Estaba luchando por mi primera Bota de Oro , pero, en el último partido de la temporada, Ferguson decidió dejarme fuera. Me dijo: 'No vas a ganar la Bota de Oro, hijo, no hemos ganado la Liga'. Ni siquiera en el banquillo. Me hizo mucho daño en aquel momento. No te lo puedes ni imaginar", aseguró.

Preguntado por cómo fue ser compañero de Ronaldo Nazário, aseguró: "El hecho de que tuviese muchas lesiones en su rodilla, su peso, todo ello lo sabe la gente. Pero, cuando hacíamos un cuatro vs. cuatro en los entrenamientos... Oh, dios mío, Rio. No solo gritaba, sino que aplaudía, le hacía reverencias... Le decía: 'Esto es imposible".

Recordó, de hecho, que Antonio Cassano dijo en cierta ocasión que el brasileño podría haber ganado siete u ocho veces el Balón de Oro si no hubiera tenido tantos problemas físicos. "Estoy de acuerdo con ello. Si hubiese podido evitar esas lesiones, oh, dios mío, no te lo puedes ni imaginar".