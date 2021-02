"Cuando veo a Bale, siempre parece que juega el primer partido tras una lesión"

Chris Coleman fue seleccionador de Gales entre 2012 y 2017, una etapa en la que Gareth Bale desplegó su mejor fútbol y lideró a su combinado nacional en la Eurocopa 2016. Entrevistado en el programa 'Monday Night Football' de 'Sky Sports', el técnico lamentó el nivel actual de su ex pupilo.

"Todos sabemos que es un jugador de primer nivel. Es capaz de ganarte un partido, de sacar un gol de la nada y de inventarse un último pase, pero cuando le veo ahora siempre tengo la sensación de que está jugando el primer partido tras una lesión", dijo sobre el extremo del Tottenham.

Desconoce el motivo por el que Bale aún no ha alcanzado lo que se reclamaba de él en Londres: "Obviamente todos esperábamos que estuviese en forma a estas alturas, pero ha quedado claro que no. No sé si es un tema de confianza, hay que pensar que la Premier es mucho más dura que La Liga. La intensidad, el físico necesario... Igual todavía no ha llegado ahí y hay que darle tres o cuatro partidos para ver algo diferente, pero lo cierto es que no está al nivel que todos esperábamos".

"Lo que necesitan los jugadores es amor. No sé qué le ha pasado en el Tottenham, pero tiene 31 años, es demasiado pronto para decir que está acabado. He llegado incluso a escuchar comentarios de que está feliz por estar en el banquillo, y vamos, el Bale que yo conozco jamás estaría feliz por eso", agregó Coeman.

Por último, describió al Bale que él conoció: "Es un chico muy serio al que le encanta el fútbol, estoy seguro de que le gustaría estar en un buen momento, pero no sé, puede ser que no esté bien físicamente o que tenga una falta de confianza. No puedo decir cómo será él en el Real Madrid o en el Tottenham, pero durante mi etapa en la Selección él siempre quería saber el plan que tenía para el equipo. Iba a todas las reuniones, le gustaba hablar y entender cuál era el rol que tenía que desempeñar cada uno".