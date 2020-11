"Cuando vi jugar a Hazard... pensé que era el mejor del mundo"

André Schürrle, ex futbolista de Chelsea y Borussia Dortmund, entre otros, y campeón del mundo con Alemania en 2010, concedió una entrevista en el diario alemán 'Bild'.

El ex jugador colgó las botas con tan solo 29 años de edad tras una trayectoria de más a menos: "La gente me recordará por la final del Mundial de Brasil. Lo sé y no me ofende, ni mucho menos".

"Sin embargo, prefiero que cuando piensen en mí sea porque fui un tipo amable, atento con los fans y normal. Una persona de carne y hueso, nada más. Levantarme por la mañana y ver que soy una persona así es lo que me hace estar contento", agregó.

También fue preguntado por sus ídolos: "He tenido compañeros muy buenos, buenísimos pero nadie como Eden Hazard, Lahm o Götze. Recuerdo la primera vez que ví a Eden. Pensé que nunca iba a llegar a nada hasta que le vi jugar. Pensé que era el mejor del mundo. Con Lahm y Götze, me di cuenta al entrenar con ellos que quería sus cualidades".

"Puede sonar raro porque no siempre tuvimos una buena relación, pero Thomas Tuchel fue el entrenador que me llevó a mi mejor nivel. Él supo sacar todo el fútbol que hay en mí y no puedo estarle más agradecido", agregó sobre el entrenador del Paris Saint-Germain.