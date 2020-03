"Cuando vuelva LaLiga, será un no parar de partidos"

David Medié (1984, Sabadell), que afronta su tercera temporada como árbitro de la Primera División española de fútbol, se define como un apasionado del ejercicio físico y la psicología, justamente dos de las materias que más pueden ayudar a los deportistas durante el confinamiento a causa de la pandemia de coronavirus.

En conversación telefónica con 'EFE', advirtió de que cuando vuelva la competición tendrán que afrontar "un no parar de partidos" para los que los árbitros deben estar preparados física y técnicamente.

Pregunta: Los árbitros siempre están viajando de un lugar a otro. ¿Cómo está llevando el hecho de pasar tanto tiempo seguido en casa?

Respuesta: Lo llevo lo mejor que puedo. El Comité de Árbitros nos ha dado un plan de entrenamiento que estamos poniendo en práctica en nuestras casas. Yo tengo la suerte de tener una cinta de correr, una bici estática y un poco de gimnasio. Cada árbitro está adaptando sus entrenamientos al material del que dispone.

P: ¿Podría parecer que usted estuviese preparado para una situación así?

R: A mí me gusta mucho hacer deporte. Yo no podría estar en casa estos días sin hacer nada, aunque no me dedicara al arbitraje profesional. Mi preparación física durante el confinamiento está siendo parecida a la que podía hacer antes. Le dedico entres dos y dos horas y media al día repartidas entre la mañana y la tarde. Diría que durante el confinamiento mucha gente está haciendo más deporte que en su vida normal.

P: ¿Desde casa los árbitros también están trabajando la parte técnica?

R: Sí, y estamos haciendo exámenes de reglamento a través de una plataforma que tenemos en línea. Y, de forma individual, cada uno de los árbitros estamos viendo partidos, repasando jugadas concretas, haciendo análisis táctico, etcétera.

P: Parece ser que cuando regrese LaLiga habrá una avalancha de partidos. ¿Usted que cree?

R: Cuando regrese la competición será un no parar de partidos y habrá muy poco tiempo para hacer estas cosas. Las fechas se tendrán que ajustar mucho para poder acabar la liga y los árbitros tenemos que estar preparados tanto física como técnicamente.

P: ¿Está pasando el confinamiento en Barcelona?

R: Así es. En mi casa.

P: ¿Ha salido a comprar?

R: Sí, he salido un par de días esta semana.

P: ¿Le ha impactado alguna cosa?

R: Impacta ver las calles vacías, pero es como tiene que ser. La única forma de solucionar esta situación es quedándonos en casa. A todos nos gustaría salir a hacer deporte, a mí el primero. Pero ahora no hay ninguna excusa que valga.

P: En este sentido, ¿entiende que el Gobierno no deje salir a ejercitarse a los deportistas, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos?

R: Los deportistas hacemos lo que nos dicen y ya está. Y yo, como he dicho, tengo la suerte de tener un pequeño gimnasio en casa. Así que no estoy notando que me falte entrenamiento. Supongo que si tuviese un espacio más reducido y no dispusiera de algunas máquinas y pesas notaría la diferencia. Pero las medidas sanitarias son las que son y se deben cumplir. Y cada uno debe adaptarse como pueda.

P: Exceptuando el periodo de las vacaciones, el colectivo arbitral está viviendo unas semanas excepcionales en las que la pandemia y el parón que ha provocado han comportado que haya desaparecido la polémica constante que le suele rodear. ¿Tiene esta percepción?

R: Cuando estamos arbitrando no prestamos atención a las polémicas. Nosotros lo que hacemos es intentar mejorar y acertar en las máximas jugadas posibles. Personalmente yo no le presto atención al tema mediático porque al final son opiniones de otras personas y en el terreno de juego las opiniones que valen son la mía y la del Comité Técnico de Árbitros. En este sentido no ha cambiado nada.

P: Aunque dedique muchas horas a prepararse como árbitro, estos días también le debe quedar tiempo para el ocio. ¿Qué distracciones tiene?

R: Yo suelo leer mucho durante los viajes que hago para ir a arbitrar, sea en los aviones o en los trenes. Y lo sigo haciendo ahora. Estoy leyendo libros para formarme personalmente. Me gusta mucho el tema psicológico.

P: ¿Podría recomendar algún libro relacionado con la psicología para estos días de confinamiento?

R: 'El hombre en busca de sentido', de Viktor Frankl. Frankl es un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración nazi y explica cómo en la adversidad siempre encontró la parte positiva para sobrellevar su terrible situación. Y después hay libros muy interesantes sobre la PNL (Programación Neurolingüística). Quien no esté muy introducido en la materia puede iniciarse con los más básicos.