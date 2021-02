"Cuando yo tenía 12 años Messi ya era el mejor del mundo y todavía lo es"

El Barcelona afronta una parte importante de la temporada con la fases finales de la Copa del Rey, el inicio del segundo tramo de Liga y el regreso de la Liga de Campeones en solo unas semanas. Y Frenkie de Jong charló sobre ello en 'Onze' de 'TV3'.

La figura de Leo Messi y las dudas sobre su continuidad, parte importante: "Me gustaría que continuase el próximo año con nosotros. Es un tema sobre el que yo no puedo decir nada. Es él el que debe decidir sobre su futuro. Fue uno de los factores que influyeron en mi decisión de venir. No el más importante, pero sí uno de ellos".

"Lleva 15 años siendo el mejor jugador del mundo. Cuando yo tenía 12 años ya era el mejor del mundo y todavía lo es. Así que poder jugar a su lado es algo muy grande, igual con Piqué o Busquets", resaltó el centrocampista neerlandés.

De Jong parece haber encontrado para liberar su mejor juego en el Barça. "No sé si es mi mejor momento. Es verdad que marco más goles y cuando la gente ve eso parece que todo va bien. Pero ahora tengo que mantener esa regularidad, tengo que alargar este buen momento", subrayó.

Esquivó la incómoda pregunta sobre los títulos: "Estamos trabajando muy duro en los entrenamientos, estamos mejor desde la llegada del nuevo año, ganando muchos partidos, también fuera del Camp Nou. El Atlético está muy lejos...".

Su fichaje, una duda hasta el último momento: "Pregunté a Koeman -cuando era seleccionador- sobre el Barça y me dijo cosas positivas. Tenía el sentimiento de que el Barça quería ficharme, pero no para ser clave. Por eso dudé y hasta que no vinieron Bartomeu, Mestre, Grau y Segura a Ámsterdam no me convencieron porque no tenía claro si iba a ser titular".