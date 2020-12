Cuando Zidane insultó a un compañero en pleno partido: "Levántate, hijo de p*ta"

A veces una mínima frase, a pesar de estar en un contexto medianamente razonable, puede marcar a una persona. Jerome Rothen parece que no se olvida del día que Zinedine Zidane le llamó "hijo de p*ta" sobre el campo.

Este ex futbolista fue compañero en la Selección Francesa y militó en equipos como el Paris Saint-Germain y el Mónaco. Entrevistado por 'RMC Sport', sacó a relucir esta anécdota que data del año 2004.

Hablamos de los cuartos de final de la Champions League de la 2003-04, en la que el Real Madrid cayó sorprendentemente ante su Mónaco. Los franceses ganaron 3-1 para remontar el 4-2 de Santiago Bernabéu y la frustración de Zidane salió a relucir.

"Me dijo 'levántate, hijo de p*ta", recordó Rothen. Aquello salió de la boca del '5' blanco con el marcador ya en contra. Al ex centrocampista le sorprendió y llegó a definirlo como un "punto negro" en su carrera.

"Nos conocíamos de la Selección Francesa y no lo entiendo", relató. "Tenía buena relación con él, aunque no sea de los que acostumbra a hablar mucho", continuó.

"Hice una falta y estamos al final del partido. Ya con 3-1 y clasificados, pierdo tiempo. Hay frustración por su parte, pierde un balón... Es el Real Madrid de los galácticos eliminado por el pequeño Mónaco y no esperaban esta locura", explicó.

"Comprendo su nerviosismo pero esas palabras, dirigidas a alguien que conoces, con quien entrenaste y con quien jugaste en la Selección... no las entiendo. No digo que fuéramos los mejores amigos del mundo. Yo también he insultado, pero a alguien con el que has compartido la misma camiseta, con quien te sentabas al lado en el vestuario... Creo que hay límites", cerró.