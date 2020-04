Cuando Zidane se retiró, Florentino bajó al vestuario y le hizo una última oferta

Zidane se retiró en 2006, pero pudo quedarse dos temporadas más en el Real Madrid. Lo único que hizo falta es que dijera que sí cuando Florentino Pérez se lo ofreció -y se lo ofreció en serio-. Se trata de una anécdota que contó Cicinho en conversación con 'ESPN'.

"En su partido de despedida, Zidane estaba muy conmovido. Y nosotros, también, ya que era una leyenda que dejaba de jugar al fútbol. Entonces, Florentino Pérez entró en el vestuario y saludó a los jugadores uno a uno. Lo que sucedió después fue inolvidable", comenzó contando.

"El salario más alto del Real Madrid en ese momento era de 6,5 millones de euros. Robinho bromeó: 'Presidente, Zizou dijo que, si firma un contrato de dos años por 6,5 millones de euros, no deja de jugar'. Todos se rieron, pero Florentino hablaba en serio y respondió: ‘Si quiere, le traeré el papel ahora mismo para que lo firme”, añadió.

En ese momento, todo el vestuario se quedó en silencio. El presidente acababa de poner sobre la mesa una oferta de lo más jugosa para el astro francés, pero la rechazó. "Zidane pensó por un momento, miró y dijo: 'No, no... No quiero más", sentenció Cicinho en su relato.

Pero también contó una anécdota del Mundial. Tras el duelo de cuartos en el que él se enfrentó a Zidane, pasó lo siguiente: "Después de que caer eliminados, Zidane entró en nuestro vestuario para intercambiarse la camiseta con Ronaldo, pero el clima era muy triste, con varios jugadores llorando".

"Entonces, Ronaldo dijo: ‘Zizou, hazme un favor... Sal de aquí porque todos están llorando y enfadados. Felicidades, jugaste mucho, pero, por favor, vete. Zidane cogió la camiseta y se fue en silencio", añadió. La atmósfera fue de lo más épica en aquella despedida.

Y, para finalizar, elogió el buen hacer del actual entrenador del Madrid sobre el campo: "Era un director de orquesta. Siempre nos ayudaba a posicionarnos en el campo. Antes de los partidos, nos guiaba a todos. Ya era entrenador en el campo. Ni siquiera sudaba. Fue hermoso verle jugar".