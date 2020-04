¿Cuánto debe durar la pretemporada para evitar lesiones tras el parón?

La insistencia para volver cuanto antes a los entrenamientos de los clubes de LaLiga tiene una explicación. Los equipos quieren retomar la rutina sobre el césped cuanto antes para que el estado físico de sus jugadores no siga deteriorándose.

Y es que pese a que todos siguen trabajando día a día en casa gracias a los planes de entrenamiento facilitados por los propios técnicos del equipo, lo cierto es que nada es comparable a la posibilidad de entreno que se tiene sobre el campo.

En casa trabajan musculación y un poco de cardio, pero no tienen la oportunidad de poder jugar al fútbol con sus compañeros que, al fin y al cabo, es a lo que se dedican.

Por eso, el diario 'AS' ha consultado a preparadores físicos sobre el tema. "El acondicionamiento de un equipo para que este sea capaz de competir y ganar el primer día en una Liga nos dice que después de un parón de cuatro semanas se necesitan seis. Pues a partir de ahí habría que hacer la proporción. Si no se tiene tanto tiempo habrá que tratar de optimizar los recursos", apuntó José Luis Arjol, quien fuera preparador físico del Betis, Oporto y Zaragoza.

"Decía Luis Aragonés que en los últimos diez partidos de Liga es cuando se ganan los campeonatos. Es lo que nos queda y ahora es cuando más tienen que afinar. Para adquirir el ritmo de juego hay que jugar partidos amistosos. Eso no se coge solo entrenando. Además, no te vale cualquier equipo. No sirve jugar contra juveniles", explicó Jesús Paredes, que fue preparador físico de la Selección Española y del Real Madrid.