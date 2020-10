"¿Cuánto estará de baja Van Dijk? Puede que no lo queramos saber"

El Liverpool busca la manera de sobrevivir sin Virgil van Dijk, quien está pendiente de operarse la rodilla tras su grave lesión ante el Everton. Desde el primer comunicado de los 'reds' no hubo más información, y este viernes trató de arrojar algo de luz Jürgen Klopp.

Lo hizo eso sí discretamente y sin poder avanzar demasiado. "La operación tendrá lugar cuando sea apropiado. Virgil estuvo en Melwood, está 'o.k.', está tan bien como es posible en estos momentos", señaló sobre la cirugía a la que tendrá que someterse el central.

Donde fue más conservador fue al hablar del tiempo de baja. Tanto que hasta desató cierto nerviosismo: "Incluso es posible que no lo queramos saber, para ser honestos. Será un largo periodo. Pero cada persona es diferente, por eso tampoco se puede asegurar".

E insistió en que no habrá más información hasta que Van Dijk no sea intervenido: "Diremos algo cuando le operen. No creo que tenga sentido dar cada día una programación de cuánto tiempo tiempo estará fuera del equipo".