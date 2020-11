Cuatro azulgranas, en la puerta de salida para enero

La crisis económica que está golpeando al Barcelona se va a cobrar cuatro nuevas víctimas. Al parecer, Junior, Umtiti, Matheus y Braithwaite abandonarán el club en el mercado invernal.

Tal y como asegura 'TNT', el Barça sigue buscando el modo de ahorrar, y una forma de gastar menos pasa por desprenderse de jugadores, sobre todo si tienen fichas generosas.

Junior Firpo, Samuel Umtiti, Matheus Fernandes y Martin Braithwaite serían los cuatro elegidos para dejar el Barcelona en enero, bien traspasados, bien cedidos.

Todos tienen contrato en vigor, siendo el de Umtiti el que expirará antes, y no lo hará hasta 2023. También es el que más cobra de los cuatro, y el más dolores de cabeza está dando a la directiva, por su bienio del terror, a causa de las lesiones, tras proclamarse campeón del mundo en 2018 con Francia.

El que parece que será más fácil de colocar es Junior. Es el más cotizado, quizá porque su valor de mercado no es el más alto de los cuatro. De hecho, es el segundo más bajo.

Braithwaite no tendría demasiados problemas en encontrar equipo, mientras que Matheus Fernandes ya sabe de primera mano que Koeman no cuenta con él. De hecho, no ha jugado ni un minuto, ni siquiera ha sido convocado, y tampoco ha sido presentado aún como jugador del Barcelona, pese a haber sido fichado hace casi un año.