Cuatro capitanes, una amistad: la charla de Totti, Del Piero, Maldini y Zanetti

Cuatro capitanes, una amistad. Totti, Del Piero, Maldini y Zanetti mantuvieron grandísimos y vibrantes duelos en Serie A durante las últimas dos décadas y de ello hablaron en una videollamada conjunta para 'Sky'.

Maldini y Zanetti, que fueron defensas, aseguraron que fue muy difícil parar a Totti y Del Piero. "Quiero a Francesco y Alex, pero el secreto era dejar esta amistad fuera del campo e ir duro. Así te ganas el respeto. También nos juntábamos en el campo, claro. Especialmente cuando la pelota estaba muy lejos", bromeaba el capitán del Milan. "Fue muy difícil detenerlos, y, la verdad, lo sigue siendo hoy, en los partidos solidarios que jugamos. Ambos podían inventar algo en cualquier momento. Con ellos, eso sí, siempre hubo lealtad y respeto", aseguró el del Inter.

Todos ellos formaron parte de una gran generación del 'Calcio', que tuvo en el Mundial de 2006 el culmen en materia de talento (que no en cuanto a lo institucional, con el 'Moggigate' y otras tramas). Del Piero y Totti, campeones del mundo, lamentaron no poder jugar más juntos.

"Hubo rivalidad, luego un gran respeto y esto luego se convirtió en amistad", comentó 'Pinturicchio'. Totti dijo que Del Piero tenía más opciones que él de ganar el Balón de Oro, un sueño que no fue tan lejano en los albores del 2000. "Cualquier jugador quería ganarlo y Alex tuvo alguna oportunidad más que yo, porque en la Roma podía conquistar menos títulos. Aun así, lo quería, claro", comentó el ex de la Roma.

"Con la Selección Trapattoni nos dio más espacio en pareja, pero otros entrenadores no lo hicieron y lo lamento", sentenció Del Piero.

Maldini lanzó grandes mensajes de cara al colectivo para superar el coronavirus. "El deporte me enseñó exactamente lo que dijo el Papa Francisco: espíritu de equipo. No pienses solo en ti mismo, sino en el bien común. En un momento como el que vive nuestro país debemos evitar los personalismos y pensar en el bien común", comentó el ex capitán del Milan, que superó el coronavirus y explicó los efectos que tiene en el cuerpo.