"Cuatro Champions en cinco años es algo histórico, pero queremos más"

El jugador del Real Madrid Marcelo participó a través de videoconferencia en la segunda jornada de la Semana Blanca de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. El brasileño hizo un repaso a la actualidad del equipo.

Marcelo explicó las claves de un equipo campeón: "Con trabajo y victorias. Para ser campeón tienes que estar cerca de conseguir un título, saber cómo es y las emociones que se sienten. Cuando consigues eso te entran ganas de ganar más. Es importante el compañerismo, la humildad, el esfuerzo y el respeto a los demás".

Sobre todo lo que ha aprendido en el Bernabéu, comentó: "El Real Madrid me ha enseñado muchas cosas como el respeto a todo el mundo, compañerismo, luchar hasta el final y ser un vencedor. Es un escudo muy grande y es un peso llevar esa camiseta. Soy quien soy gracias al Real Madrid y he aprendido mucho durante todos estos años".

También tuvo tiempo el lateral de hablar de sus comienzos en el equipo: "Desde fuera lo veía como una institución muy grande y cuando llegué vi que todo lo que pensaba era real. Sabía que tenía que luchar mucho y esperar mi oportunidad. En ningún momento bajé los brazos. Trabajé y fui aprendiendo de todos en cada entrenamiento y cada partido. Hay que agradecer todos los días por jugar en el Real Madrid, el mejor club del mundo, es una oportunidad única".

Y añadió: "Llegar al Real Madrid fue algo muy bonito, un sueño cumplido. He vivido muchas noches mágicas y momentos maravillosos, pero si tengo que elegir uno me quedo con mi llegada al Real Madrid, mi presentación. Fue como una película por mi cabeza".

En cuanto a la conquista de cuatro Champions en tan solo cinco años, declaró: "Lo que me hace feliz es tener el pensamiento de querer ganar más hasta que no pueda más; y eso me lo ha enseñado el Real Madrid. Conseguir tres Champions seguidas y cuatro en cinco años es algo que se quedará para la historia. Aunque no nos quedamos en eso y queremos aspirar a ganar más títulos. Los títulos son los que marcan cada historia o carrera".

¿Y cuáles son las claves para el éxito? Marcelo lo explica: "Lo primero es no ser egoísta porque para ganar hay que estar juntos. Los títulos cuando se ganan son fruto del trabajo de todos. La temporada es larga y la clave es ayudar todos los días al compañero. También la motivación de ganar con el Real Madrid es enorme".

"Llegar aquí ya es un orgullo, pero ser capitán y tener a Sergio Ramos, que es un líder nato, por delante es una gran responsabilidad por todo lo que conlleva. Tenemos una imagen e intentamos hacer todo lo posible porque salga todo perfecto", sentenció el internacional brasileño.