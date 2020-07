'Cuatro': el Barça quiere cambiar a Griezmann y Coutinho por Neymar

Nuevo capítulo en el culebrón Neymar-Barcelona. 'Deportes Cuatro' aseguró que el conjunto azulgrana quiere de vuelta al brasileño y para ello ofrecerá un trueque por dos jugadores.

La fuente citada asegura que, a falta de liquidez en las arcas del Barcelona, el cuadro 'culé' quiere ofrecer a cambio a Antoine Griezmann y a Philippe Coutinho en la operación por Neymar.

Precisamente el PSG es uno de los tres equipos que están atentos a la situación del francés. Griezmann no ha aterrizado con buen pie en su primer año, especialmente tras la llegada de Setién, y ya no se descarta una posible salida.

El último desencuentro de Griezmann con el Barcelona se produjo en el partido contra el Atlético de Madrid. El francés fue el último cambio en el choque contra los 'colchoneros', en el minuto 90 y con empate a dos en el marcador.

Desde el aterrizaje de Setién en 'can Barça', el francés no ha encontrado su sitio en el once. Braithwaite, Ansu Fati y Arturo Vidal han estado por delante del galo a la hora de salir de inicio en los partidos importantes.

A ello se le unen las críticas que desde la familia del futbolista francés, con su padre y su hermano a la cabeza, han vertido sobre Quique Setién.

El Barcelona aún no ha encontrado al sustituto de Neymar desde que el brasileño abandonase el club en dirección al PSG. Dembélé, Coutinho y el propio Griezmann han intentado ocupar su sitio, pero con un rendimiento nada acorde a lo gastado en sus fichajes.

De esta forma, y de concretarse el fichaje que propondrían desde el Barcelona, Neymar volvería a la que fue su casa y en la que empezó a deslumbrar en Europa, con Messi y Suárez a su lado.