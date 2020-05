Cuatro razones por las que el United debería dar otra oportunidad a Alexis

Adaptación a la ciudad

A Alexis Sánchez no le dio tiempo a adaptarse a Mánchester. Estaba hecho a Londres y el cambio de aires no le terminó de sentar bien. Desde entonces, no ha recuperado su mejor fútbol.

Ser el mismo del Arsenal

En el cuadro 'gunner' era el auténtico líder y se echaba el equipo a la espalda cada partido. Goles en los últimos minutos, partidos en cualquier posición... En Old Trafford no recibió tantos galones.

Revancha para el United

El 'Manchester Evening News' recordó su partidazo ante el United con el Arsenal en 2015. Cree que le debe una revancha a la afición 'red devil'.

Recobrar su físico

Alexis estuvo en la élite cuando dispuso de un físico arrasador. No lo ha recuperado desde su marcha del Arsenal.