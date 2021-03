"¿Cuatro títulos en un año? Lo normal sería no ganarlos"

El Manchester City jugará este martes la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Borussia Mönchengladbach. Los de Guardiola mantienen una buena ventaja tras vencer en Alemania por 0-2. Pese a ello, el de Santpedor advirtió del peligro de este encuentro en la rueda de prensa previa.

"Sé que tienen mucha calidad, empezando por Sommer y acabando por Thuram. Tenemos que jugar como lo hicimos contra el Fulham y el Southampon, no como contra el Manchester United", reconoció Pep ante la prensa.

Ante la buena oportunidad de la que gozan los 'citizens' para alzarse con cuatro títulos este año, Guardiola se mantuvo sobrio y no quiso lanzar las campanas al vuelo: "Ningún equipo inglés ha ganado cuatro títulos en una temporada, no creo que pase ahora con la situación en la que estamos. No se qué pasará a final de temporada, pero lo normal es que no lo consigamos".

En esta línea, el catalán dejó claro que el City actual es peor que los anteriores porque los otros ganaron mucho y este no ha ganado nada. Para Pep, solo tienen valor real los títulos obtenidos y ellos aún tienen que demostrarlo esta temporada.

Finalmente, sobre la posibilidad de la vuelta de Aké, (el cual no juega desde diciembre) informó Guardiola de que el central está ya casi recuperado y que su participación se dará "tan pronto como sea posible".