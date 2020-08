Cuauhtémoc Blanco estuvo a punto de ahogarse en Valladolid ¡porque no sabía nadar!

La historia de Cuauhtémoc Blanco en el Valladolid es la historia de un jugador valiente, capaz de darlo todo por recuperarse y estar en el campo el mayor tiempo posible. Lo demostró cuando se lesionó de gravedad en un Mundial y, para recuperarse, tuvo que meterse en una piscina.

Carlos Suárez contó la anécdota en 'ESPN'. "Él era un profesional muy importante, se tiró a la piscina y, cuando volvieron los médicos y el recuperador, nos dimos cuenta de que no salía. Tuvieron que tirarse a buscarl. Recuerdo que le reclamaron los terapeutas porque no nos dijo que no sabía nadar", relató.

En resumen, si a Cuauhtémoc le decían que tenía que nadar para recuperarse, nadaba aunque no supiera. "Respondió que no importaba, que si a él le decían que tenía que entrar a la piscina lo iba a hacer porque tenía que trabajar duro para recuperarse, él era un jugador duro que puso mucho de su parte en ese periodo que estuvo con nosotros", continuó el ex mandatario blanquivioleta.

Y concluyó: "Era un jugador de pantalones, el jugador bravo, era un jugador absolutamente diferente y, aunque parecía lo contrario, porque físicamente era un poco doblado de espalda, parecía que tenía menos fortaleza de la que realmente tenía. La verdad es que no llegó a triunfar con nosotros porque fue una temporada no muy brillante, pero acabó a un nivel muy alto".