'Cucho' Hernández, a lo Joaquín: "Yo no sé ni hervir agua..."

'Cucho' Hernández, delantero del Mallorca, habló desde su particular confinamiento en casa en un encuentro digital. El jugador colombiano dejó sin duda una de las frases de la cuarentena, que incluso recordó la anécdota de Joaquín con el tenis.

"Yo no sé ni hervir agua. Soy afortunado de poder tener a mi madre y a mi novia, porque ellas también me ayudan muchísimo en el tema de la alimentación", comentó el jugador.

A su forma de ver, "no hay excusa ni para mí ni para ningún compañero de no poder hacer algo. La verdad es que se nos están ofreciendo y dando las herramientas necesarias para trabajar en casa y el que no trabaje es porque no quiere, es esa la realidad".

Eso sí, para el 'Cucho' Hernández "el fútbol pasa a ser algo secundario y lo primordial es la salud", a pesar de que el parón no le ha venido bien: "En el último mes o mes y medio venía dando un mejor rendimiento y en buena forma, pero esto son cosas que no se esperan".