"¿Cucurella? La idea es no vender a nadie"

Ángel Torres, presidente del Getafe, reconoció a 'EFE' que con el parón por la pandemia de coronavirus "se ha perdido la magia" que tenían por disputar la Liga Europa y, a pocos días de medirse al Inter de Milán, admitió que "a partido único y a puerta cerrada" esperan pasar, aunque su rival llegará "como una moto" al duelo en Alemania.

El partido contra el conjunto que dirige Antonio Conte en el Arena de Gelsenkirchen (Alemania) es muy importante para el Getafe, que tiene depositadas muchas esperanzas en dar la sorpresa y eliminar al cuadro italiano, como ya hizo en la ronda anterior de dieciseisavos de final de la Liga Europa con el Ajax de Amsterdam.

P: ¿Cómo ve el partido contra el Inter de Milán?

R: Es difícil. Después de dieciocho días parados no vamos a llegar como el Inter, que todavía tiene que terminar su campeonato, pero siendo a puerta cerrada espero que podamos pasar de ronda, aunque no va a ser fácil.

P: Viendo los números, al Getafe no le están sentando bien los parones.

R: No. A 40 grados de temperatura y estando sin competir es aburrido entrenar. Hemos ido a Oliva, combinamos entrenamientos con vacaciones, y la experiencia que tenemos es que a nuestros equipos los parones no les sientan bien. Después de la pandemia ganamos un partido y empatamos cinco de once. Ahora vamos a ver cómo llegamos porque el Inter tiene un equipazo, está compitiendo hasta estas fechas y van a llegar como una moto. Hay que jugar, sin público, algo extraño para los dos y el que mejor lo haga y más suerte tenga ganará. Si pasamos muy bien y si no para España y vacaciones.

P: ¿Piensa que con el parón de estos meses se ha perdido la magia europea que tenían en Getafe?

R: Sí, sin duda, porque nos hacía mucha ilusión jugar esta temporada con nuestro público, nos hubiera llevado en volandas, hubiera disfrutado yendo a Milán, pero las circunstancias son las que son y hay que aceptarlas. El problema no es este año, sino lo que vendrá el que viene como no haya vacuna.

Lo que está pasando estos días con los positivos será complicado. Este año hemos viajado por aeropuertos desiertos, pero el año que viene viajar a todas las ciudades con los hoteles, aeropuertos y con todo abierto será complicado para el país y para el fútbol, mucho más.

P: El tiempo le ha dado la razón cuando se negó a viajar a Milán en marzo

R: Sí, hubo un antes y un después. Teníamos razón, las cosas salieron bien. Lo que lamento ahora es lo del Fuenlabrada, es un mal precedente. Algo se ha hecho mal, no es fácil encontrar culpables, y cualquier tipo de sanción es un mal precedente porque en el futuro podemos pagar las consecuencias cualquiera.

P: ¿Le preocupa lo que está pasando en Segunda?

R: Indudablemente es para preocuparse. Todo el mundo tiene razón pero tiene que haber un juez que dictamine cuál es la resolución y eso crea precedente porque puede volver a ocurrir en Primera y habrá que ver si se trata a todo el mundo igual. Es un tema con el que tenemos que tener mucho cuidado porque es un año muy preocupante y la pinta que tiene es que, hasta al menos a principios de 2021, no habrá público en los estadios. Va a ser un año muy duro en todos los sentidos.

P: ¿Le parece una buena fecha para empezar la Liga el 12 de septiembre?

R: Hay Eurocopa y no hay más fechas, el calendario está muy ajustado. Nos jugamos mucho porque las televisiones están acostumbradas a empezar a final de agosto y si no empezamos a mediados de septiembre las operadoras no cobrarían esos dos meses. Vamos a ver si no hay que jugar a partido único. Si pasamos de ronda, los equipos europeos empezaríamos el 19 o 26 de septiembre, pero para los que están de vacaciones se puede hacer largo.

P: ¿Se hace difícil planificar la próxima temporada?

R: Es muy difícil porque el bajonazo de la Liga es de una media del treinta por ciento del presupuesto de cada equipo. En nuestro caso tenemos 82 millones de euros del año pasado. Para ajustar los números en vez de tener 25 fichas tendríamos que tener 22 o 23. Hay que bajar los salarios a la gente o tener plantillas muy cortas. Todos los clubes deberán vender y bajar presupuestos.

P: Cucurella es un jugador con muchos pretendientes. ¿Seguirá en la plantilla?

R: La idea es no vender a nadie, pero en el fútbol si vienen y pagan la cláusula no podemos hacer nada porque los futbolistas tienen una carrera corta y quieren ganar más dinero, como es lógico. En principio la idea es no vender a ninguno de los que tiene contrato, pero queda mucho hasta el 5 de octubre.

P: ¿Y Jorge Molina?

R: Se iba con Pablo Machín a China pero el mercado de allí se ha cerrado y ya no se va. Le queda un año de contrato y no sé si se retirará, se quedará o si tiene algo por ahí.

P: ¿Bordalás sigue?

R: Sé que hay rumores, pero todos los equipos españoles tienen entrenador. Con los rumores tenemos que vivir los equipos modestos. Creo que va a seguir. Sonaba para el Valencia, pudo tener una oferta para irse, pero ahora estamos trabajando con él con la idea de que siga, al menos este año, que va a ser difícil.