Luis Enrique llama a Cucurella, que debuta con España

El hecho de que el fútbol español goce de tan buena salud hace que Luis Enrique no tenga problemas en convocar a unos y otros futbolistas. España se encuentra en un proceso de renovación y Cucurella será el siguiente en probar con 'la Roja'.

El futbolista del Getafe, ex azulgrana y al que Luis Enrique conoce bien, fue convocado este jueves para actuar con la Selección Española en los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones para no arriesgar con Gayà.

La idea del cuerpo técnico del asturiano era la de que Gayà no forzara lo más mínimo y, tras llevarse un golpe ante los Países Bajos en un choque con Hateboer, Luis Enrique llamó al azulón. Gayà seguirá con 'la Roja', aunque parece poco probable que juegue.

A sus 22 años, es la primera llamada para el lateral e interior, que lleva ya un puñado de temporadas al máximo nivel en Liga y está totalmente asentado en el Getafe desde su aterrizaje en el Coliseum tras jugar en el Eibar.

Internacional con la Sub 17, la Sub 19 y la Sub 21, Cucurella lleva 54 partidos en el Getafe, con dos goles y cinco asistencias como botín. Estaba concentrado con la Sub 21 y ahora pasará a la Absoluta.