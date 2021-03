Cuentas por Cristiano: el sueldo para que su vuelta al Madrid sea viable

El 'efecto champán' de Cristiano Ronaldo en la Juventus ya no es el mismo. Tres temporadas después de llegar a Turín, la marcha del portugués no es imposible. La última eliminación del equipo en Champions, las críticas al '7' y la necesidad del Real Madrid de encontrar un líder en ataque han abierto la posibilidad de su regreso. Es complejo, pero no se descarta.

La pregunta es obligada: ¿qué debe pasar para que Cristiano, a sus 36 años, sea 'merengue' de nuevo? 'AS' adelanta que el factor más importante, y más en tiempos que corren de pandemia, es el económico. El Real Madrid necesita que el futbolista ponga de su parte.

La Juve no ofrecería demasiada resistencia en el caso de que el luso pida salir. El club italiano sabe que liberar un salario así daría aire a las arcas del club en estos años complicados. Y encajar el sueldo del portugués tampoco sería sencillo en la capital.

Cristiano tiene una ficha de 31 millones de euros. El Madrid no se puede plantear ese escenario. En el caso de hacer un esfuerzo, el conjunto blanco plantearía su vuelta si el '7' dejara su salario en 25 millones, según cuenta el medio citado.

Pese a la rebaja, se mantendría como el jugador mejor pagado del equipo, aunque no el que ahora tiene en la 'Vecchia Signora' y que se ganó después de su salida del cuadro blanco años atrás.

El Madrid, además, si aceptase estas condiciones tendría que buscar salida a otros integrantes con fichas importantes, sobre todo la de Gareth Bale, que no se puede asumir si vuelve Cristiano.