"Cuento con Garitano y espero que también cuente conmigo"

"Con Gaizka seguimos con los mismos pasos que en enero. Estoy seguro de que al volver solventaremos lo que haya que solventar, hay tiempo de sobra. Cuento con él y espero que él también cuente conmigo, pero no se sabe porque todo está paralizado", explicó Alkorta en una entrevista en 'Telebilbao'.

Sobre Aritz Aduriz, que al igual que el Garitano acaba su contrato el 30 de junio aunque en su caso ya anunció que colgará las botas, el responsable del área deportiva del primer equipo comentó que ha hablado con el delantero y que "está fastidiado porque lo que quiere es acabar este año jugando la Liga y la Copa".

"Pero como nadie sabe lo que va a pasar imagino que tendrá la misma incertidumbre, quizás más. Para él sería una faena que no se reanude la Liga y no se juegue la Copa porque no le volveríamos a ver con la camiseta rojiblanca", señaló.

Con Mikel San José y Beñat Etxebarria, los otros dos futbolistas del primer equipo que acaban contrato, "todo se resolverá cuando volvamos a Lezama" porque, en ambos casos, "ellos tienen que preparar su futuro aquí o fuera de aquí".

"Hagamos lo que hagamos habrá alguien al que no le va a gustar. Es igual la forma que lo encares, igual que el año pasado. Mi trabajo consiste en tomar decisiones. En el fútbol hay unos tiempos y no quiero perjudicar a los jugadores. Hay que tener confianza en las decisiones que tomamos", incidió.

Acerca de la situación deportiva del Athletic cuando se produjo el parón por la pandemia del coronavirus, recordó que con la victoria en Valladolid en el último partido "el equipo había cogido aire y estaba otra vez en un buen momento".

"Hay que quedarse con que quedan once partidos de Liga y si se reanuda estoy seguro de que vamos a seguir con esa onda positiva, no tengo ninguna duda. El parón es malo para nosotros pero para los demás también", apuntó Alkorta, quien ve "impensable" disputar la final de Copa frente a la Real Sociedad sin público en las gradas.

"No me imagino sin gente una final de Copa histórica, con nuestros vecinos. Claro que pensamos en la gente que nos sustenta, que nos da mucho ánimo y muchos puntos cada liga", apostilló.

Por último, Alkorta se refirió a la rebaja de salarios acordada con la primera plantilla, del &% si se retoma la competición sin aficionados en el estadio y un 17 si no vuelven a disputar partidos.

"Se ha hecho lo que había que hacer para que los trabajadores del club estén tranquilos. Todos llegamos a un acuerdo de forma muy rápida porque lo que imperaba era el sentido común. El primer equipo los primeros y luego los cargos directivos que hemos tenido que estar ahí", explicó.