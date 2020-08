Cueva, ilusionado por el deseo de Maradona de ficharle

El centrocampista peruano Christian Cueva recibió una llamada de Diego Armando Maradona para expresarle su interés en que juegue en el club que dirige, Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cueva, que lleva un mes entrenando en solitario en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, aludió a la conversación telefónica con Maradona en una entrevista al diario peruano 'Depor', donde también manifestó sus fuerte deseo por volver a la dinámica de un equipo.

"Es impresionante, una satisfacción muy grande que te llame Maradona, una de las figuras más grandes que tiene el fútbol, porque quiere contar conmigo. No lo esperé nunca en mi vida. Ni en sueños", dijo Cueva.

El mediapunta afirmó que una llamada de Maradona "es muy motivadora" y prometió dar lo mejor de sí en caso de que finalmente alcance un acuerdo para vestir la camiseta de Gimnasia.

"Definitivamente, esto es una oportunidad que Dios me está dando de nuevo, a pesar de la situación en mi paso por Santos. Es gratificante que se sigan fijando en uno a pesar de que hasta ahora no tuve continuidad futbolística", comentó.

Cueva recordó la frustración que sintió en su tiempo en Santos, donde apenas contó para el técnico argentino Jorge Sampaoli, que llegó a apartarlo del equipo momentáneamente tras protagonizar un altercado en una discoteca.

"Me quedé sorprendido de que cumpla lo que me piden, pero no me dejen hacer lo que yo siento. Creo que debe de haber un equilibrio. No comparto que me quiten la creatividad, las ganas o el deseo de mi forma de jugar a fútbol como tirar un caño", apuntó.

En su fugaz paso posterior por Pachuca, el peruano lamentó que la Liga Mexicana se suspendiese por el COVID-19 cuando estaba a punto de volver a las canchas y adquirir de nuevo ritmo de competición.

Por ello, Cueva prometió que tomará la próxima oportunidad que se le presente "con la misma responsabilidad" que las anteriores de su carrera.

"Sé que me han tenido que suceder cosas para darme cuenta. Voy a tomarlo con la seriedad y la responsabilidad que merece. La carrera de un futbolista es corta y quisiera acabarla de buena manera", señaló.

De momento, todavía no se ha decantado por ninguna opción aunque admitió que le han llegado intereses de varios países, no solo de Argentina.

En ese sentido, aclaró que confía plenamente en su representante para trabajar sobre la oferta que mejor le permita recuperar el nivel que le hizo un jugador fijo en la Selección Peruana.