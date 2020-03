'Culpan' a la FIFA de que Odegaard eligiese al Madrid antes que al Barça

Martin Odegaard se ha ganado a pulso ser considerado una de las grandes revelaciones de esta temporada en el fútbol español. Con solo 16 años, el Madrid se hizo con él tras una dura y numerosa puja con otros grandes de Europa, pero su progresión pareció desaparecer en las temporadas siguientes.

Sin embargo, y después de dejar una buena imagen en el fútbol neerlandés, Odegaard se está saliendo en Anoeta. Tanto que los blancos, que lo mandaron a San Sebastián a préstamo por dos años, ya tienen su nombre apuntado en los planes de futuro. Pero el mediapunta pudo haber recalado en el Barça.

"Primero tuvimos una reunión en Noruega y luego nos invitaron a Barcelona. Visitamos el club y conocimos a Zubizarreta, quién nos explicó todo el proyecto de desarrollo que tienen con el fútbol base. Nos invitó a un partido de Champions entre el Barça y el Ajax, fue una noche muy especial", comenzó a relatar Kent Karlsen en una entrevista concedida a 'Què T'hi Jugues' de la 'Cadena SER'.

Pese a que "el Barcelona era un club muy importante", Karlsen dio uno de los motivos por el que Odegaard no llegó al Camp Nou: "La sanción de la FIFA no era ni mucho menos una ventaja para fichar por el Barça, tenían prohibido fichar durante un año, eso significaba que Martin tenía que quedarse un año más en Noruega y creo que eso les perjudicó".

"¿Que por qué escogimos al Madrid? Al final esto era un paquete completo. Ellos diseñaron un plan para Martin: entrenaría con el primer equipo, el plan era bueno. Zidane le iba a implicar mucho y todo el club le presentó un gran proyecto. Al final, siguió el 'feeling' que tenía, las sensaciones que notó...", expuso sobre la decisión de vestirse de blanco.

Pese a fichar por los 'merengues', Martin siempre tuvo como modelo a seguir a un argentino que viste de azulgrana: "Seguramente, le habría encantado jugar con Messi, era el jugador al que Martin estudiaba cuando era pequeño. Intentaba imitar sus pases, sus regates, su visión de juego, todo. No puedo llegar a decir que soñaba jugar con Messi, no lo sé. Obviamente, no puedes comparar a cualquier jugador del planeta con Messi. Es el mejor, por eso cuando tu ves a jugar Martin puedes ver ese proceso de aprendizaje y todo lo que estudió de Leo".