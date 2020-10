En un partido en el que España hizo ocasiones suficientes para sumar los tres puntos, Luis Enrique atendió a los medios y evaluó el rendimiento de 'la Roja', que finalmente se irá de vacío en su visita a Ucrania.

"Lectura clara la nuestra. No pasa nada si en uno o en dos no marques goles, pero hemos generado ocasiones. Hemos generado mucho con Adama por derecha. Un gol hubiera dado más tranquilidad y al final hemos arriesgado y hemos entrado en modo pánico", reconoció el técnico español.

"Tendría que ver el partido con tranquilidad para saber qué ha faltado para ganar. El rival se va creciendo, te hace gol. Me gusta lo que veo, el hambre que tiene el equipo, me gusta el perfil de los jugadores. Seguimos líderes de grupo", recordó 'Lucho'.

Sobre las críticas a De Gea, volvió a defender al portero: "Siempre se puede hacer algo más, pero culpar a De Gea... ya es vicio, os pone mucho. Si en un partido como este se le echa la culpa a De Gea, apaga y vámonos".

Hay que insistir en el estilo: "Hay que saber aceptar que esta vez no ha querido entrar... no pasa nada. Lo que estoy seguro es que el pánico que puede generar este resultado no nos hace nada bien, pero yo estoy muy contento con el equipo que tengo".

"He perdido muchos partidos así. Bueno, no tantos porque he ganado más que he perdido en mi carrera como entrenador, pero quiero decir que son los típicos en los que el rival te mata en la única ocasión que tienen", finalizó Luis Enrique.