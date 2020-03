Cumbre en el Barça para perfilar las rebajas salariales

El ERTE se da por hecho en el Barcelona. Bartomeu reunió (telemáticamente) a la junta directiva para tratar este asunto y otros de actualidad. El coronavirus hace un agujero en las cuentas y la entidad busca hacerle frente.

No hay acuerdo con la plantilla sobre la rebaja salarial que se va a aplicar a los futbolistas. Los capitanes dieron luz verde pero no hay consenso sobre la cifra. Según destaca 'AS' y 'Sport', el recorte se hará con o sin acuerdo.

Sobre el ERTE, afectará a todos los estamentos, secciones y departamentos. Incluso llegará a la cantera, señala 'Mundo Deportivo', siempre y cuando los salarios superen ciertas cantidades.

Hay que recordar que a los futbolistas lo que verían recortados son los salarios, que no fichas. Son conceptos diferentes. Aparte, están los pluses, bonus, complementos, primas...

El Barcelona se afana como muchos otros clubes del mundo para detener la sangría financiera que ha provocado el parón del fútbol por culpa del coronavirus. En Alemania equipos como el Bayern dan ejemplo.