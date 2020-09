"Cumplí mi sueño de jugar en el Barcelona"

Pedri, uno de las novedades de esta temporada del Barcelona, explicó a los medios del club que cumplió su "sueño al poder jugar al lado de estos jugadores" aunque de momento no pudo ser en el Camp Nou, sino en el estadio Johan Cruyff en el triunfo por 3-1 ante el Nàstic de Tarragona en el primer partido de la pretemporada.

El jugador tinerfeño jugó los primeros 45 minutos y fue clave en el primer gol del Barcelona, el cual llegó después de que dejara pasar la pelota a pase de Sergi Roberto para que Dembélé definiera ante el portero.

"He visto muchos goles del Barcelona gracias a llegadas de segunda línea y, cuando Sergi Roberto me ha pasado el balón, no tuve ninguna duda de que llegaría otro jugador por detrás", dijo Pedri.

Según él, "su estilo de juego consiste en pedir el balón" y eso es lo que he intentó hacer este sábado ante el Nàstic: "Moverme mucho y estar siempre en contacto con el balón. Koeman me pidió que intentara recibir el balón a la espalda de los centrocampistas y que tuviera movilidad".