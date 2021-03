¿Cumplirá Pep? "Durante el parón, prometo no pensar en fútbol"

Pep Guardiola es bien conocido por ser uno de los mejores entrenadores del mundo y por su método. Hasta se han hecho memes acerca de sus elogios a futbolistas rivales que, en un principio, pocos conocían. De ahí que le preguntaran tras vencer al Everton si planea relajarse en el parón de selecciones.

"Sinceramente, han pasado cuatro meses desde el último parón. Jugamos 39 partidos, ganamos 34, perdimos dos y empatamos tres. Uno de los que perdimos fue ante el Oporto, teniendo la clasificación ya asegurada. En invierno, durante cuatro meses, jugamos cada tres o cuatro días", comenzó explicando el técnico del Manchester City.

"El compromiso es increíble. Jugamos como si cada competición fuese la última. No tengo palabras para expresarlo. En todo ese tiempo, no hemos podido disfrutar porque, después de un partido, había otro, y después, otro...", explicó antes de decir lo que todos esperaban.

"En esta semana, en estos cuatro o cinco días, prometo que no voy a pensar en fútbol y no voy a ver partidos. Al final de la semana y en la siguiente, estudiaremos al Leicester, y, sobre todo, al Borussia Dortmund", zanjó el entrenador. ¿Cumplirá su palabra o no podrá resistirse a ver algún encuentro internacional?