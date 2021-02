Cvitanich seguirá en Racing hasta final de año

Su continuidad en Racing era una de las grandes incógnitas del fútbol argentino, pero la misma quedó totalmente despejada este miércoles 3 de febrero. Darío Cvitanich seguirá en Racing.

Así lo confirmó 'La Academia' a través de sus medios oficiales, en los que publicó el anuncio junto a varias instantáneas del futbolista en el momento de la firma de su nuevo contrato.

"Mi deseo de continuar en Racing se pudo concretar con la firma de la renovación de contrato, algo que me llena de alegría. Me convencí de que es lo mejor y me hace feliz", comentó el jugador.

"Ahora se vienen nuevos desafíos, siempre a la altura de lo que exige Racing y de lo que yo pretendo como futbolista. Ojalá que este año podamos disfrutar juntos con todos los hinchas", sentenció Cvitanich, de 36 años.