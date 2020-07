El Betis no pudo llevarse algo positivo del Wanda Metropolitano por culpa del solitario tanto de Diego Costa (1-0). Alexis Trujillo se mostró contrariado tras el encuentro.

"Te equivocas en una cosa y te cuesta el resultado, pero tenemos que aprender para partidos venideros. Claro que da rabia perder así", empezó diciendo en sala de prensa.

A pesar de todo, el técnico valoró el trabajo de su equipo: "Dentro de lo que es jugar un partido tan complicado contra un rival tan intenso como el Atlético, creo que hicimos un partido bastante serio.

Tuvimos bastantes acciones en las que la falta de puntería no nos permitió que le pudiéramos hacer algún gol. Pienso que el equipo estuvo ordenado, bastante intenso y fue un partido vibrante", valoró en la rueda de prensa telemática en el estadio Wanda Metropolitano.

"Este tipo de partidos son de los que te gusta que el equipo haga. Que compita. Ese pequeño detalle de una jugada a balón parado es lo que te hace no sumar puntos en un campo muy complicado como este. Aunque no hemos sumado ningún punto, estoy contento con el esfuerzo del equipo. Es uno de los partidos que te gustan que se repitan. Con este tipo de partidos no sabríamos que hubiera pasado en la clasificación en el curso", añadió.

También fue preguntado por los dos goles anulados al Atlético, tras la revisión del VAR. "A mí no me gusta hablar en relación a las decisiones arbitrales, porque es complicado pitar un partido de fútbol y aparte me coge bastante distante. Las fue a revisar al VAR y ahí con más detenimiento pudo ver que las acciones eran ilegales", declaró el técnico.