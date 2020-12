Dalma Maradona, contra Morla: "No voy a parar hasta que se haga justicia"

Si una cosa distingue al clan Maradona es que no se cortan con nadie y siempre están en el punto de mira. En este caso, una de las hijas del '10', Dalma, usó su Instagram personal para atacar con dureza a Matías Morla, el abogado de Diego.

Al letrado no se le permitió ir al velatorio por decisión familiar, algo que no le gustó, ya que fue una de las personas más cercanas a 'Pelusa' en los últimos años. "Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé, te lo habría explicado perfectamente", dijo Dalma en cuestión al asunto de la ausencia en el entierro.

"Menos mal que no fuiste al velatorio, porque la gente que pasaba te gritaba 'asesino", continuó en lo que fue un auténtico ataque contra la figura del abogado, que parece estar crucificado por la familia de Diego.

De hecho, Dalma reveló en las 'stories' de Instagram que la familia inició una demanda contra Morla. ¿El motivo? Se desconoce por el momento. "Por fin vas a tener que dar la cara ante nosotros. Nos vemos en el juicio. Ojalá se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra. Pero si no, tu condena es social...", finalizó.